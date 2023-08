Politie onderzoekt aanrijding en mogelijke schoten Bijlmerdreef

Rond 00.45 uur die nacht meldde een automobilist zich bij de politie en vertelde dat hij een aanrijding had gehad op de Bijlmerdreef. Hij verklaarde daar in botsing te zijn gekomen met een man die te voet over de weg had gerend. Deze man zou na de aanrijding meteen weer zijn verdwenen, toegesnelde agenten troffen ter plaatse inderdaad geen aangereden persoon meer aan.

Mogelijk schoten gehoord

De agenten stelden vervolgens op de locatie van de aanrijding en in de buurt een onderzoek in. Ze spraken onder andere met getuigen en die wisten te melden dat er even voor de aanrijding mogelijk schoten te horen waren geweest in de omgeving van de Bijlmerdreef. Op dit moment is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk geschoten is en of er een verband bestaat tussen de mogelijk gehoorde schoten en de aanrijding.

Slachtoffer onbekend

De identiteit van de voetganger blijft tot op heden onbekend en de politie maakt zich zorgen om hem, omdat de kans bestaat dat deze man medische zorg nodig heeft. Het rechercheteam dat zich met de aanrijding en de mogelijk geloste schoten bezighoudt, komt graag in contact met de voetganger en roept mensen met informatie over hem op zich te melden. Ook mensen die iets gezien/gehoord hebben van het incident of meer weten, worden opgeroepen zich bij de politie melden. Dit geldt daarnaast voor iedereen met relevante camerabeelden.

Informatie delen

Heeft u in de nacht van zondag 20 op maandag 21 augustus iets verdachts gezien in de buurt van de Bijlmerdreef? Weet u meer over het slachtoffer van de aanrijding? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Neem dan contact op de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Of via het onderstaande tipformulier.

PvBnr. 2023188766