15-jarige gewond bij steekincident: politie zoekt getuigen

Rond 21:45 uur maandagavond 21 augustus kregen twee groepen jongeren op de Hugo de Vrieslaan ruzie. Het slachtoffer zag de ruzie en wilde ingrijpen toen er een gevecht ontstond. Vervolgens werd hij gestoken en raakte ernstig gewond. De jongen moest naar het ziekenhuis vervoerd worden.

Op basis van verklaringen van getuigen konden gealarmeerde agenten in de direct omgeving van het incidenten drie verdachten aanhouden. Het gaat om een jongen van 15 jaar en mannen van 18 en 24 jaar uit Amsterdam. Ze zijn overgebracht naar een politiebureau voor verhoor en zitten nog vast. Het slachtoffer ligt momenteel in het ziekenhuis, maar verkeert buiten levensgevaar.

Getuigen gezocht

Na het incident sprak de politie al met verschillende getuigen van het incident, maar er is nog niet alle getuigen contact geweest. De recherche spreekt graag met mensen die iets hebben gezien van het incident en/of over camerabeelden beschikken. Deze informatie kan van belangrijke waarde zijn om een goed beeld te vormen over wat er zich precies heeft afgespeeld. Weet u meer? Vul dan onderstaand tipformulier in, bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via: 0800-7000.