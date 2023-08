Explosie woning Jacob Geelstraat Amsterdam-West

Rond 04.30 uur worden agenten naar een woning aan de Jacob Geelstraat gestuurd waar een harde knal is gehoord en schade is ontstaan. Ter plaatse zien ze op het balkon van een appartement, een schuifpui die zwaar beschadigd is door een explosief. Op dat moment bevinden zich drie personen in de woning, waarvan één minderjarige. Niemand is gelukkig gewond geraakt. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV), specialisten van de Forensische Opsporing (FO) en de recherche komen ter plaatse om onderzoek te doen. Uit het onderzoek blijkt dat een explosief op het balkon is gegooid of geplaatst en tot ontploffing is gekomen.

De recherche wil graag getuigen spreken die hebben gezien dat het explosief door een persoon op het balkon is gegooid of geplaatst.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.