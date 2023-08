Onderzoek naar overlijden vrouw in Maassluis

Rond 10.30 uur werden agenten gealarmeerd voor een reanimatie. Verschillende hulpverleners zijn direct naar de woning gegaan. Geprobreerd is de vrouw te reanimeren. Dit mocht helaas niet baten.



Wat er exact is gebeurd, is onduidelijk. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan. Een 55-jarige man is aangehouden. Zij rol en betrokkenheid maakt ook deel uit van dit onderzoek.