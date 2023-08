165 kilo hennep aangetroffen

Agenten zagen donderdagavond 17 augustus jl. op de A4 twee auto’s staan op een parkeerplaats, waarbij tassen werden overgeladen. De agenten gingen poolshoogte nemen. Onderzoek wees uit dat in de tassen hennep zat, de bestuurder werd aangehouden.

Agenten besloten de andere auto te volgen die ook op de parkeerplaats had gestaan. Deze kwam uiteindelijk bij een bedrijf in Lijnden uit. In het bedrijfspand trof de politie ook personen aan en wederom softdrugs. In totaal werd er 165 kilo softdrugs aangetroffen. Acht personen zijn aangehouden als verdachte.

Het onderzoek onder leiding van het OM Noord-Holland loopt.