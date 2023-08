Team West weer van start

Explosie woning Fischerstraat | Den Haag

In de nacht van 27 op 28 mei dit jaar vernielde een explosie een ruit van een woning aan de Fischerstraat. Het raam werd volledig weggeblazen. Gelukkig raakte niemand gewond. Uit onderzoek bleek dat de explosie zeer vermoedelijk is ontstaan door vuurwerk. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen betrokken zijn bij dit incident. Verder is te zien dat één van de twee mannen het vuurwerk tegen de ruit van de woning plakt. In de uitzending worden er beelden getoond van de twee mannen.



Mishandeling café Nieuwstraat | Leiden

Op zaterdagavond 5 november 2022 raakte een man gewond in een café aan de Nieuwstraat in Leiden als gevolg van een mishandeling. Het slachtoffer kreeg in het café een discussie met een onbekende man. De onbekende man sloeg daarop het slachtoffer hard met een bierglas op zijn hoofd. Het slachtoffer raakt daarbij gewond aan zijn hoofd en liep een hersenschudding op. In de uitzending is de verdachte te zien op camerabeelden.



Twee explosies Karpaten | Leidschendam

Bij een woning aan de Karpaten in Leidschendam is op twee verschillende momenten een explosie geweest. Bij deze ontploffingen ontstond veel schade. Gelukkig raakte niemand gewond. Op donderdag 28 juli 2022 rond 01.50 uur vond de eerste ontploffing plaats bij deze woning. Bijna een jaar later, op maandag 3 juli rond 01.30 uur, was er op dit adres een tweede ontploffing. De bewoners hebben geen idee waarom zij het slachtoffer zijn geworden. Uit onderzoek blijkt dat in beide gevallen de ontploffingen bij deze woning door één man is veroorzaakt. Mogelijk gaat het hierbij om dezelfde man. In de uitzending worden er getoond van de verdachte(n).



Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie. Via opsporingsprogramma's wordt u gevraagd om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig worden in de opsporingsprogramma’s camerabeelden van verdachten getoond, zoals bij bovengenoemde zaken. Zo lukt het ons regelmatig om dankzij uw tips zaken op te lossen.



Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.