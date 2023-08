Aanhoudingen na aantreffen niet in werking zijnde hennepkwekerij in Oudehaske

De politie startte een onderzoek nadat er melding werd gedaan van verdachte situaties bij het pand. Vervolgens bleek uit vervolgonderzoek dat er mogelijk sprake was van een hennepkwekerij.

Twee personen aangehouden

De politie heeft gisteren twee personen aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Spanbroek en een 25-jarige man uit Alkmaar. Ze worden verdacht van vervaardigen van softdrugs. Ook is er een zoeking gedaan in het bedrijfspand aan de Jousterweg. Daar troffen agenten een niet in werking zijnde hennepkwekerij aan. In het pand waren materialen aanwezig die worden gebruikt om een hennepkwekerij in te richten. Ook werden er hennepresten aangetroffen.

De politie doet onderzoek en de spullen die in het pand zijn aangetroffen zijn in beslag genomen. De verdachten zullen worden verhoord over hun betrokkenheid en het onderzoek gaat door. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

Tips

