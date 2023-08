Verdachte zedenmisdrijf Driebondsweg Groningen aangehouden

Het zedenmisdrijf vond vrijdagochtend 18 augustus rond 5:00 uur plaats. Dit gebeurde op de Driebondsweg, net buiten de stad Groningen. Het slachtoffer is een jonge vrouw. De verdachte ging er na het misdrijf vandoor. Een Team Grootschalige Opsporing is vrijdag een uitgebreid onderzoek gestart. In dit onderzoek is vandaag een verdachte aangehouden.

Verdachte in beperkingen

De verdachte is een 24-jarige man uit Uithuizen. We hebben hem woensdag aan het einde van de middag aangehouden in Groningen. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij het zedenmisdrijf gaat door. De man zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Camerabeelden hebben ons geholpen

Rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing hebben in het onderzoek diverse camerabeelden opgevraagd bij bedrijven rondom de Driebondsweg en het nabijgelegen industrieterrein. Ook hebben we na diverse getuigenoproepen waardevolle tips en camerabeelden ontvangen van omwonenden en bedrijfseigenaren. Deze informatie en de snelle verstrekking van camerabeelden hebben mede geleid tot de aanhouding van de verdachte.