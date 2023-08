Automobilist maakt Lelystad onveilig, politie zoekt getuigen

Omstreeks 14.50 uur zagen agenten een grijze Renault Megane rijden over de Kempenaar. Het was agenten bekend dat de bestuurder van deze auto frequent zonder rijbewijs reed en of betrokken was met drugs, waarbij soms ook andere personen in het voertuig reden. Voor de agenten genoeg redenen om de bestuurder staande te houden.

In plaats van te stoppen, gaf de bestuurder vol gas en reed naar de wijk de Wold waarbij hij dwars door het park naar de Archipel reed. De man reed met zeer hoge snelheid en nam daarbij onverantwoorde risico's door onder meer met hoge snelheden over fietspaden te rijden. De agenten besloten om verdere risico's voor overige deelnemers te vermijden de achtervolging af te breken. Korte tijd later zagen agenten echter het betrokken voertuig geparkeerd staan nabij de Gorsbrug en het Woldpark. De man bleek te voet verder te zijn gegaan. Hij kon uiteindelijk worden aangehouden, waarbij de man liggend werd aangetroffen in een van de nabij gelegen achtertuinen. De man zit nog vast en wordt verhoord. Zijn auto werd in beslaggenomen.

De politie komt graag in contact met getuigen of andere verkeersdeelnemers die te maken hebben gehad met het zeer gevaarlijke rijgedrag van de verdachte. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of een bericht achterlaten via onderstaand tipformulier.