Drie aanhoudingen na poging diefstal scooter

Rond 02.00 uur hoorde een getuige soort sloopgeluiden. Agenten gingen daarom in het holst van de nacht op onderzoek uit. Agenten zagen al snel drie verdachten rommelen bij een scooter. Toen het drietal de agenten zagen gingen ze er vandoor. Eén persoon kon vrijwel direct worden aangehouden.



Een andere verdachte probeerde te ontkomen door in een sloot te springen. Ver kwam hij niet. Agenten wisten ook deze jongen aan te houden. De derde verdachte had het op een lopen gezet en raakte uit het zicht. Twee hondengeleiders kwamen ter plaatse en volgden het vluchtspoor.



Uiteindelijk werd ook deze derde verdachte gevonden na een zoekactie. Alle drie de verdachten zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.



2023180945