Steekincident bij Eschertoren

Er is een zoekslag geweest naar de verdachte maar deze is niet meer gevonden. De politie is een onderzoek gestart naar het steekincident.

Getuigen gezocht

Bent u getuige geweest van het steekincident? Of heeft u eventueel iets gezien in de omgeving of beschikt u over camerabeelden? Neem contact op met de politie, via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.