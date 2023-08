Surhuisterveen – Dode en meerdere gewonden bij ernstig verkeersongeval

Een auto, bestuurd door een man uit de gemeente Achtkarspelen, kwam in botsing met een voertuig uit tegenovergestelde richting. In dit voertuig zaten vier personen: een man, een vrouw en twee minderjarige kinderen uit de gemeente Achtkarspelen. De bestuurder van dit voertuig is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De overige betrokkenen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Onderzoek naar toedracht

Specialisten van de politie doen onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval. Op de plek van het ongeval is een sporenonderzoek geweest. Daarnaast wordt technisch onderzoek verricht aan de voertuigen. We spreken ook met de direct betrokkenen en eventuele getuigen. Het kan zijn dat iemand meer informatie heeft over de toedracht van het ongeval en dat u dat nog niet met de politie heeft gedeeld. We vragen u dan contact op te nemen met de politie via 0900-8844. U kunt ook het tipformulier onderaan deze pagina gebruiken.



Slachtofferhulp

Op het moment van het ongeval waren er veel mensen in de omgeving. Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als ooggetuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht achter met verzoek tot contact.