Groot aantal rijbewijzen ingevorderd bij snelheidscontroles

Utrecht - In de week van 7 tot en met 13 augustus heeft het Verkeersteam op een groot aantal wegen in Midden-Nederland snelheidscontroles uitgevoerd. Dit leidde in totaal tot de invordering van maar liefst 44 rijbewijzen omdat de snelheid in ruime mate werd overschreden.