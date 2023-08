Politie arresteert man (47) na koperdiefstallen in Haarlem

In de periode van 27 juni tot en met 31 juli van dit jaar werd ruim 50 kilo aan koperen kabels gestolen uit de liften van verschillende flats in Haarlem. De schade aan de liften was aanzienlijk en trof vooral de oudere bewoners.

De politie is de verdachte op het spoor gekomen na intensief onderzoek. Hij wordt verdacht van tien diefstallen aan de Harry Mulischstraat, Robert Kochlaan, Steve Bikostraat, Amsterdamsevaart, Briandlaan en Leonard Springerlaan.

De verdachte zit nog vast en zijn rol wordt verder onderzocht.

2023161198