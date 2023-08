Woningovervaller Roosmarijnhof aangehouden, nog drie verdachten voortvluchtig.

Omstreeks 04.05 uur belt een attente melder de politie omdat deze glasgerinkel hoort in de straat. Op dat moment schrikt één van de bewoners, waar het raam stuk wordt gemaakt, wakker en hoort iemand de trap op komen. Als een andere bewoner ook wakker schrikt ziet deze een verdachte naast het bed staan. De overvaller slaat de geschrokken bewoner vervolgens meerdere malen. Kort hierna vluchten de daders, waarvan één in het bezit van een vuurwapen, de woning uit en springen op twee scooters. De politie is zeer snel ter plaatse en ziet kort hierna twee verdachten die op de vlucht zijn, waarbij de achtervolging wordt ingezet. Hierbij wordt één minderjarige verdachte, onder dreiging van het stroomstootwapen, aangehouden. De vluchtscooter, die gestolen blijkt, wordt hierbij inbeslaggenomen. Kort daarna wordt een tweede gestolen scooter aangetroffen. Ook treffen collega’s op straat goederen aan die afkomstig blijken uit de woning.

Forensische Opsporing (FO) en de recherche onderzoeken deze ernstige zaak. Van de drie ontkomen verdachten is een signalement bekend:

Verdachte 1:

Man

Smal postuur

Zwarte helm

Verdachte 2:

Man

Strepen aan de zijkant van broek

Verdachte 3:

Man

Fluoriserende stiksels op de schouders van zijn gewatteerde jas

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande gegevens.