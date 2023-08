Aanrijding met dodelijke afloop

Op donderdag 24 augustus 2023 om 8.50 uur kwam er bij het operationeel centrum een melding binnen van een ernstig ongeval. De hulpdiensten spoedden zich naar de kruising waar ze een zwaargewonde bromfietser aantroffen en een beschadigde auto. Het slachtoffer kreeg direct medische hulp van onder andere een mobiel medisch team. De 40-jarige inwoner van Raamsdonksveer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. We leven zeer mee met de familie die in de tussentijd op de hoogte is gebracht. Specialisten van de politie onderzoeken de toedracht van het ongeval.