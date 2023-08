Drietal aangehouden na gooien molotovcocktail naar politiebureau

De schade bleef beperkt tot een geblakerde vloer en niemand raakte gewond. Zonder direct adequaat ingrijpen had dit heel anders af kunnen lopen.

Medewerkers van Cameratoezicht van de gemeente Heerlen konden via camera’s precies volgen waar twee van de drie zich bevonden en wat ze gingen doen. Direct na het incident konden de twee mannen van 19 jaar uit Heerlen en Hoensbroek aangehouden worden. Een derde verdachte van 21 jaar werd later aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting.

'We nemen dit zeer hoog op', licht chef van de recherche in Limburg, Danny Frijters, toe. 'Dit bureau heeft geen publieksfunctie maar is een belangrijke locatie voor de Limburgse recherche. Door doortastend optreden en goed werk van de medewerkers van de afdeling Cameratoezicht van de gemeente Heerlen, het Operationeel Centrum van de politie en collega’s van het Basisteam Heerlen, is erger voorkomen.

De rechercheurs die op dit bureau werken, zetten zich dag in dag uit in voor de bestrijding van criminaliteit, het oplossen van zaken en werken daarmee direct voor de veiligheid en leefbaarheid van de inwoners van onze provincie. Het is daarmee heel kwalijk dat dit plaatsgevonden heeft.

Het onderzoek naar het motief voor de daad is dan ook nog volop gaande.'

De drie mannen zitten nog vast.