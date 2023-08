Auto te water Maastricht

Omstreeks 02:00 uur zag een surveillance eenheid van de Koninklijke Marechaussee de auto rijden op de A2 ter hoogte van Meerssen. Nadat de bestuurder een stopteken had gekregen ging hij er met hoge snelheid vandoor.

Hekwerk

Op de Klipperweg reed de bestuurder door een hekwerk dat hierbij beschadigd raakte. Ook de auto raakte hierbij beschadigd. Uiteindelijk raakte de auto te water op de hoek van de Ankerkade met de Praamkade. De bestuurder kon op tijd zijn auto verlaten maar hield er wel een nat pak aan over. Zwemmend bereikte hij de overkant. Daar kon hij door de politie worden aangehouden.

Onder invloed

Nadat de bestuurder naar de kant was gehaald, bleek dat hij onder invloed was. Van de verdachte is een bloedtest afgenomen. Uit onderzoek dat uitgevoerd werd door de brandweer bleek dat de bestuurder de enige inzittende van de auto was. Zijn zwaar beschadigde auto is met behulp de brandweer uit het water gehaald. De aangehouden verdachte is een 36-jarige man uit Maastricht. De maurechaussee doet verder onderzoek.