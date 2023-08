Dode man aangetroffen Wilhelminakanaal Best

Grootschalig onderzoek

Door de omstandigheden waaronder het slachtoffer werd aangetroffen houden we ernstig rekening met een misdrijf. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit inderdaad het geval is. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is dan ook opgestart om deze zaak te onderzoeken.

Onze recherche hoort getuigen en doet buurtonderzoek. Ook kijken zij of er (beveiligings-) camera’s in de buurt hangen waarvan de beelden ons mogelijk kunnen helpen om meer duidelijkheid te krijgen over deze zaak.

Onze specialisten van de Forensische Opsporing richten hun onderzoek op bruikbare sporen. Het forensisch sporenonderzoek gaat vandaag dan ook nog verder.

Tips

De recherche heeft natuurlijk vragen over wat er precies gebeurd is. Uw tips en/of camerabeelden kunnen ons helpen en zijn dan ook zeer welkom. Heeft u iets gezien of gehoord wat met dit incident te maken kan hebben, laat het ons dan weten. Elk aanknopingspunt kan helpen.

Bel ons via 0800 – 6070 (Opsporingstiplijn). Liever anoniem? Neem dan contact op via 0800 – 7000 (www.meldmisdaadanoniem). Online tips, afbeeldingen of bewegende beelden kan via onderstaand tipformulier.