Steekincident op het Westplein in Utrecht

Rond 20:30 uur kwam er een melding binnen over een vechtpartij. De collega’s gingen meteen naar de locatie en troffen daar twee gewonde personen aan. Er bleek te zijn gestoken. Vermoedelijk ging er een conflict met meerdere personen aan vooraf. Meerdere personen zijn er gewond geraakt, waaronder een jongen van 16 en een man van 23 jaar. Een persoon heeft ernstige verwondingen opgelopen, maar is buiten levensgevaar.

De recherche heeft direct een onderzoek opgestart en in de omgeving van het incident werden vier verdachten (man van 18, 23, 24 en 29 jaar) aangetroffen en aangehouden. Later werden ook de twee slachtoffers aangehouden. Alle zes de verdachten zitten nog vast.

Tips?

De politie gaat verder met onderzoek en heeft al veel mensen gesproken, maar meer informatie is welkom. Weet u over het steekincident en hebben we u nog niet gesproken? Of heeft u misschien camerabeelden? Geef dit dan door via onderstaand tipformulier. Of bel 0900-8844. Melden kan ook anoniem 0800-7000.