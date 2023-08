Man aangehouden voor vernielen regenboogvlag

Rond 17:30 ziet een werknemer van het restaurant dat de verdachte de vlag aan het vernielen is. Hij spreekt zich ook negatief uit over de queer-community. Vervolgens loopt hij weg in de richting van het Rokin. Een persoon loopt achter de verdachte aan en belt direct de politie. Op basis van het signalement is de verdachte later op de Kloveniersburgwal aangehouden. De man is meegenomen voor verhoor en is inmiddels heengezonden. De man moet zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.

Strafverzwaring

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat discriminatie een rol heeft gespeeld bij het vernielen van de vlag. Dit discriminatieaspect zal bij het afdoen van de zaak als strafverzwarende omstandigheid worden meegenomen.

Roze in Blauw

Roze in Blauw is het landelijk netwerk van de politie. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI+) die te maken krijgen met discriminatie, bedreiging, mishandeling of andere strafbare zaken gerelateerd aan hun seksuele oriƫntatie of genderidentiteit kunnen daar melding doen.

Politiemensen van Roze in Blauw bieden een luisterend oor, verwijzen door, bemiddelen en ondersteunen hen die melding of aangifte willen doen van LHBTI+-gerelateerde incidenten. Ook mensen die vermoeden dat iemand in hun omgeving bedreigd of lastiggevallen wordt vanwege het feit dat zij lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn, kunnen contact opnemen.

Wilt u iemand van Roze in Blauw spreken? Bel dan met 088-1691234. Mailen kan ook via RozeinBlauw@politie.nl. U kunt uiteraard ook altijd terecht via de algemene politiekanalen en bureaus. Bel bij spoed altijd 112!