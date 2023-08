5 aanhoudingen na melding van een vuurwapen

Vlaardingen - De politie heeft vijf jongens aangehouden bij een garagebox aan de Antonie Heinsiusstraat in Vlaardingen. Dit nadat de politie melding had gekregen dat er iemand met een vuurwapen was gezien die de garagebox in was gegaan. De politie trof er uiteindelijk vijf personen, twee messen en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan. De politie doet onderzoek naar het vijftal en of het daadwerkelijk om een vuurwapen gaat.