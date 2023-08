Rechercheonderzoek naar aanleiding van dood Poolse vrouw

Inmiddels houdt de politie er sterk rekening mee dat de vrouw slachtoffer is geworden van een misdrijf. De afgelopen dagen is een rechercheteam bezig geweest met het horen van getuigen, het verzamelen van camerabeelden en andere zaken die meer licht kunnen schijnen op wat er met de vrouw gebeurd is. Voor zover bij de politie bekend had het slachtoffer geen vaste woon- of verblijfplaats.

Weet u meer over deze vrouw of hebt u bewakingsbeelden?

De recherche houdt er rekening mee dat de vrouw dakloos was en vermoedelijk al enige tijd in de buurt van de Strausslaan verbleef, mogelijk in het bijzijn van een of meerdere mannen. Hebt u informatie over haar of bewakingsbeelden waarop zij, eventueel in aanwezigheid van deze man(nen), is te zien? Bel dan met de politie via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Vermeld registratienummer: 2023211375. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). U kunt ook een tipformulier invullen.

