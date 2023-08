Verdachte vernieling verzet zich bij aanhouding, agent gewond

Rond 23.45 uur werden de agenten naar een woning in de Anjelierenlaan gestuurd. Daar zou een ruit vernield zijn. De verdachte was inmiddels vertrokken. Agenten zien hem in de Tooroplaan lopen. Hij wordt gearresteerd maar verzet zich hierbij. Een agent valt en raakt gewond. Om de verdachte onder controle te krijgen is een stroomstootwapen ingezet. De verdachte zit vast voor verhoor.