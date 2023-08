Twee verdachten aangehouden voor heling

Rond 19.00 uur rijden agenten in de Voltstraat als zij de twee verdachten zien. Uit controle blijkt dat de bromfiets die zij bij zich hebben als gestolen opgegeven is. Even later rijden de personen weg op de bromfiets, waarna de agenten ernaast gaan rijden om hen tot stoppen te manen. De 37-jarige bestuurder uit Tilburg besluit echter om weg te rijden richting het centrum. Als de agenten in de Heuvelstraat aankomen komt een van de verdachten, een 40-jarige vrouw uit Tilburg hen tegemoet, de man rent weg maar wordt al snel in de Juliana van Stolbergstraat aangehouden.

De politie doet ook verder onderzoek naar andere incidenten en de mogelijke betrokkenheid van de verdachten.