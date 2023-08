Vuurwerkbom tegen woning, politie zoekt getuigen

Rond 23.30 uur krijgen de hulpdiensten een melding dat er een explosief is afgegaan bij het raam van de woning. De ruit is hierdoor kapot gegaan. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Agenten zijn direct een onderzoek gestart. Ze hebben buurtbewoners gevraagd of ze iets gezien hebben en gaan na of er camerabeelden beschikbaar zijn.