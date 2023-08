Wielrenner verongelukt

De wielrenner is rond 14.30 uur op de Oost Bermweg met een tractor in botsing gekomen. Na eerste hulpverlening ter plekke, waarvoor ook een traumahelikopter is opgeroepen, is het slachtoffer met een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Verkeersspecialisten doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.