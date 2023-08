Persoon ernstig gewond na conflict in centrum Maastricht

De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit incident en wil daarbij een beeld krijgen wat er precies heeft plaatsgevonden. Zo worden camerabeelden bekeken en getuigen gehoord. Maar zijn we ook op zoek naar omstanders die iets gezien of gehoord hebben. Of camerabeelden hebben. Bekijk ook het gezocht-item over deze zaak.

Getuige?

Was u getuige en heeft u iets gezien? Of heeft u camerabeelden en meer informatie? Deel dit dan met ons! Dat kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via www.politie.nl/upload.