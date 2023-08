Nieuwe basispolitievoertuigen bekend

Twee leveranciers

De opdracht is gegund aan de leveranciers van de twee best presterende personenauto’s in combinatie met prijs en kwaliteit. 'De politie contracteert bewust twee merken om flexibeler te zijn bij mogelijke leveringsproblemen', zegt Michel de Roos, voorzitter van de stuurgroep die belast is met de aankoop van de nieuwe auto's. ‘De aanbesteding voor nieuwe basispolitievoertuigen is een intensief proces. We moeten met veel onderdelen rekening houden, want een politievoertuig heeft andere eisen dan een "normale" auto. Het allerbelangrijkste is dat onze collega’s hun werk goed en veilig kunnen doen.’