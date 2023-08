Onderzoek naar steekincident aan Spoorstraat in Harlingen

Bij het steekincident is een minderjarige jongen uit Harlingen gewond geraakt. Hij is behandeld aan zijn verwondingen, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar het steekincident, waarvan de melding zondagavond rond 21:40 uur binnenkwam. We hebben gesproken met het slachtoffer, mogelijke getuigen en betrokkenen. Ook is er een sporenonderzoek verricht. De verdachte zou na het steekincident zijn weggefietst op een blauwe mountainbike. Het zou gaan om een vermoedelijk minderjarige jongen met een klein postuur, die een spijkerjas droeg. Hij is nog niet aangehouden. Uit het onderzoek moet nog blijken wat de toedracht van het steekincident is geweest.

Deel je informatie

De politie is nog steeds op zoek naar tips van getuigen. Ook kan het zijn dat iemand anders informatie heeft, die van belang kan zijn voor het onderzoek. Heb je tips of informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of gebruik onderstaand tipformulier. Je kunt je informatie ook anoniem delen via 0800-7000.