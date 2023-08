Oplichters doen zich voor als nepagenten in regio Beuningen, Ede en Heelsum

De oplichters leggen het eerste contact vaak telefonisch met een smoes: ze stellen zich voor als politieagenten en kunnen zelfs de naam en het adres van de slachtoffers noemen. Vervolgens vragen ze of de slachtoffers contant geld of sieraden in huis hebben en informeren ze naar de waarde hiervan. Ze doen alsof ze deze persoonlijk komen ophalen.

Het is belangrijk om te weten dat de politie nooit telefonisch naar deze informatie zal vragen. Deze oplichters zijn uit op persoonlijke bezittingen en gebruiken deze oneerlijke smoes om ouderen te misleiden. Het advies is om niet in te gaan op dit gesprek en direct op te hangen.

Mocht u een telefoontje ontvangen in een vergelijkbare strekking, dan verzoeken wij u om direct contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0900 8844. Ook wanneer u het vermoeden heeft slachtoffer te zijn van deze oplichters, kunt u contact opnemen met de politie om aangifte te doen.

Voor meer informatie over deze vorm van oplichting gaat u naar https://www.politie.nl/informatie/wat-is-een-babbeltruc.html