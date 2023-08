Politie richt pijlen gericht op daders straatroven Maximapark

De afgelopen maanden zijn in het Maximapark meerdere keren mensen beroofd. Alle berovingen vonden ’s nachts plaats. Slachtoffers moesten daarbij onder bedreiging persoonlijke eigendommen afstaan. Vermoedelijk gaat het om verschillende daders, omdat de signalementen uiteenlopen. Sinds deze berovingen houden we het Máximapark extra in de gaten, zowel opvallend als onopvallend.

Eerste aanhoudingen

De politie is daarnaast direct een onderzoek gestart om de daders van deze straatroven te vinden. Dit heeft op 26 juli 2023 geleidt tot de arrestatie van een eerste verdachte. Deze 19-jarige man uit Utrecht wordt verdacht van heling en is na verhoor heengezonden. Hij blijft verdachte. Maandagochtend 28 augustus zijn er opnieuw twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee jongens van 15 en 16 jaar uit Utrecht. Een van hen wordt verdacht van heling en de ander wordt verdacht van betrokkenheid bij een van de straatroven.

Tip ons

Het onderzoek wordt door rechercheurs nog steeds doorgezet waardoor dit waarschijnlijk niet de laatste aanhoudingen zullen zijn. Heb je informatie over deze straatroven, weet jij wie de daders zijn of heb je iets verdachts gezien? Laat het ons weten want jouw hulp is nog steeds zeer welkom. Informatie doorgeven kan via de gratis tiplijn op 0800-6070 of via het onderstaande tipformulier. Liever anoniem je informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op het nummer 0800 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.