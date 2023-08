Woningoverval Meernhof Amsterdam-Zuidoost

Omstreeks 08.35 uur weten twee verdachten een woning van een flat binnen te klimmen. Op dat moment is de bewoner thuis. Als de bewoner oog in oog met de overvallers komt te staan ontstaat er een worsteling met één van de verdachten waarbij hij wordt mishandeld. De bewoner weet de verdachte uit de woning te werken, waarbij de worsteling verder gaat in de portiekhal. In paniek vlucht het slachtoffer de straat op waarna een van de overvallers hem achtervolgt in de richting van de Holendrechtschool. Vervolgens staakt de verdachte de achtervolging. De verdachten nemen goederen mee en verlaten het huis in een onbekende richting.

Forensische Opsporing (FO) en de recherche onderzoeken deze ernstige zaak. Het volgende signalement van de verdachten is bekend:

Verdachte 1:

-Man

-Lichtgetinte huidskleur

-Grijze hoodie

-Grijze broek

-Zwarte schoenen

-Ongeveer 23 jaar oud

-Ongeveer 1,85 meter lang

Verdachte 2:

-Man

-Donkergetinte huidskleur

-Zwarte Jas

-Grijze sweater

-Ongeveer 23 jaar oud

-Ongeveer 1,85 meter lang

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Zie onderstaande gegevens.