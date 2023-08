Handgranaat, munitie en drugs in woning Prins Hendriklaan

Het arrestatieteam was vanmorgen vroeg ingeschakeld om de woning te betreden op het Noordereiland. Mogelijk lagen er vuurwapens in het huis.

Agenten hielden een vrouw van 47 jaar uit Rotterdam aan voor de verdovende middelen. De man, van 40 jaar, uit Rotterdam is aangehouden voor wapenbezit, drugs en munitie en de handgranaat. Na onderzoek bleken er twee van de drie wapens nep, de derde wordt nog onderzocht.

Het team explosieven verkenners (TEV) onderzocht de handgranaat, maar liet de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) komen voor uitgebreider onderzoek. De granaat is mee met de EOD. Er zijn drie woningen ontruimd, maar iedereen is inmiddels weer terug naar huis.

Het onderzoek is nog bezig en de rol van de man en vrouw wordt onderzocht.