Samen tegen ondermijnende activiteiten in jachthavens

Eén van de doelen van deze integrale controle was om meer zicht te krijgen op ondermijnende criminaliteit in en rondom (jacht)havens. Bij ondermijning vervagen grenzen tussen de bovenwereld (de 'gewone' maatschappij) en de onderwereld (criminaliteit). Tijdens de actie zijn enkele tientallen vaartuigen gecontroleerd, waarbij geen strafbare feiten werden geconstateerd. Bovendien is er informatie verzameld. Informatie die in andere onderzoeken wellicht het ontbrekende puzzelstukje kan zijn. Daarnaast is de integrale controle ook gebruikt om voorlichting te geven. Zo was er een ‘coffee met een cop’-bus aanwezig, waar bezoekers van de havens met aanwezige agenten in gesprek gingen over de signalen die wijzen op ondermijning.



Belang van samenwerking

Een ander belangrijk doel van de integrale controles is het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen veiligheidspartners en ondernemers. Door samen te werken, alert te zijn op zaken die kunnen duiden op ondermijning en door het uitwisselen van kennis en kunde met elkaar kunnen we de ondermijnende criminaliteit tegenaan.



U kunt ook helpen

De strijd tegen ondermijning gebeurt door onder meer politie, gemeenten, bedrijven, waterschappen en brancheorganisaties. Maar ook u kunt iets doen. Ziet, hoort, of ruikt u onraad? Hebt u het gevoel dat er iets niet klopt? Wordt u bedreigd? Meld het! Altijd.



Bij spoed: bel 112

Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Anoniem melden? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.