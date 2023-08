Politie zoekt getuigen van schietincident Kraaiennest

Amsterdam - De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een schietincident op de late avond van maandag 28 augustus op Kraaiennest. Ter plaatse zijn er enkel hulzen aangetroffen maar geen spoor van mogelijke slachtoffers of verdachten. De recherche is een onderzoek gestart.