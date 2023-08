Man (24) overleden na schietincident Orlandostraat

Het schietincident werd omstreeks 21.20 uur gemeld. Een 24-jarige man uit Den Haag werd op straat neergeschoten en raakte zwaargewond. Dit gebeurde op de kruising van de Orlandostraat met de Laan van Wateringseveld. Hulpdiensten rukten massaal uit en onder meer het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

Team Grootschalige Opsporing

Een Team Grootschalige Opsporing doet onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar de toedracht van dit schietincident en naar de verdachte(n). Ook wordt onderzocht of het uitgebrande voertuig dat later aan de van der Kooijweg in Rijswijk werd aangetroffen, iets met deze zaak te maken heeft. De politie onderzoekt verschillende scenario’s.

Tips

Heb jij maandagavond iets opvallends gezien in de omgeving van de Orlandostraat? Of heb je op een andere manier informatie die in dit onderzoek van belang kan zijn? Uw tips en/of camerabeelden kunnen ons helpen en zijn dan ook zeer welkom. Elk aanknopingspunt kan helpen.

Neem dan alstublieft contact met ons op. Dat kan door te bellen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op via 0800 – 7000 (www.meldmisdaadanoniem). Online tips, afbeeldingen of bewegende beelden kan via onderstaand tipformulier.