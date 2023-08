Vanavond aanranding door wielrenner in Team West

Steekincident - Peperstraat – Delft

Op zaterdag 5 augustus rond 05.10 uur raakte een 27- jarige man ernstig gewond bij een steekincident aan de Peperstraat in Delft. Die zaterdagochtend hielden zich verschillende groepjes personen zich op in de Peperstraat. Tussen deze groepjes ontstond een ruzieachtige sfeer en het slachtoffer komt tussen beiden om de boel te sussen. Er volgt wat duw en trekwerk tussen deze personen. Dan wordt de 27- jarige man plotseling naar de grond getrokken. Op dat moment steekt de verdachte hem met een mes achter het oor en later ook in zijn zij en rug. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de verdachte.

Aanranding - Rottekade – Zevenhuizen

Op maandag 10 juli rond 17.25 uur is een vrouw terwijl zij fietste over de Rottekade in Zevenhuizen aangerand door een onbekende wielrenner. Het slachtoffer fietste vanuit de richting van de Peekhuisbrug in de richting van de Jachthaven Rottemeren. Op het stuk langs het water wordt zij ingehaald door een man op een racefiets. Bij het passeren wordt de vrouw door de wielrenner bij haar borsten gegrepen. Het slachtoffer schrikt enorm en zegt daar iets van maar de man rijdt vervolgens zonder iets te zeggen weg in de richting van de Seoulbrug. De afgelopen twee jaar heeft de politie meer meldingen van soortgelijke incidenten gekregen. Het is niet te zeggen of deze man daar ook verantwoordelijk voor is. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze wielrenner.

Bankhelpdeskfraude - Dorpsstraat – Zoetermeer

Eind mei is een inwoonster uit Zoetermeer het slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Het slachtoffer werd door een zogenaamde medewerkster van een bank gebeld. Haar werd wijs gemaakt dat zij het slachtoffer was geworden van cybercrime. Later wordt bij haar woning door een zogenaamde koerier van de bank haar bankpas en telefoon opgehaald. De oplichters hebben in twee dagen ruim 3000 euro van haar rekening gehaald. Uit onderzoek bleek dat er opnames zijn gemaakt bij geldautomaten aan de Dorpsstraat en Zuidwaard in Zoetermeer. In de uitzending worden de beelden getoond van de pinner.

Mike Venema overleden aangetroffen op Curaçao

Op vrijdag 14 september 2018 is bij de politie op Curaçao aangifte gedaan van de vermissing van de Nederlander Mike Venema. Mike werd op vrijdag 5 juli 2019 in zijn auto op de bodem van de Caribische zee overleden aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Vanavond wordt er in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht aandacht voor deze zaak gevraagd.

Opsporing Verzocht wordt uitgezonden om 20.35 uur op NPO 2. Op woensdag wordt het programma rond 13.20 uur herhaald via NPO 2. Ook is de uitzending terug te zien op NPO start.

Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Hebt u informatie over een van deze zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.