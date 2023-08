Vrouw (27) gewond na steekincident Singel

Het steekincident gebeurde rond 19.40 uur op de Singel. Twee vrouwen raakten vermoedelijk na een ruzie slaags met elkaar. Eén van de vrouwen stak daarbij in op het 27-jarige slachtoffer. Een omstander wist tijdens de vechtpartij in te grijpen waardoor mogelijk erger letsel is voorkomen. De verdachte vluchtte na het steekincident. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en daar behandeld aan haar verwondingen.

Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. De verdachte is op dit moment nog niet aangehouden.

Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek naar de zaak en komt graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben op of rond de Singel in Den Haag rond het tijdstip van 19.40 uur. Heeft u informatie? Bel dan de opsporingstiplijn via 0800-6070 of het algemene politienummer 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Dat kan via M. 0800-7000. Daarnaast is het mogelijk om het onderstaande tipformulier in te vullen. U kunt hier ook camerabeelden in uploaden.