Zes minderjarigen aangehouden voor mishandeling

Het 13-jarige meisje uit Zoetermeer werd op 9 augustus omstreeks 20.10 uur mishandeld in het Hoevenbos. Het slachtoffer werd ter hoogte van een flatgebouw aangevallen door een groep van zo’n twaalf personen en raakte daarbij gewond.

De verdachten gingen er na het incident vandoor. Doordat er beelden van de mishandeling rondgingen op sociale media en verdachten herkend werden, konden zij worden achterhaald.

Mogelijk meer aanhoudingen

Zes van de verdachten zijn dinsdagochtend 29 augustus aangehouden. Het gaat om twee meisjes van 14 en een meisje van 15 en een jongen van 16 uit Zoetermeer en een jongen en een meisje van 15 uit Den Haag. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.

De verdachten zitten nog vast.

Iets gezien?

Mogelijk zijn er nog meer incidenten die in verband kunnen worden gebracht met dit onderzoek, maar die nog niet bekend zijn bij de politie. Bent u of kent u iemand die de afgelopen tijd slachtoffer is geworden van een geweldsincident in Zoetermeer en heeft u nog niet met de politie gesproken, laat het dan weten. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). U kunt ook via het onderstaande tipformulier uw informatie doorgeven.