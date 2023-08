Dodelijk schietincident in Hoogvliet Rotterdam

Het is iets na 03.00 uur als wij een melding krijgen dat er gegil en een harde knal is gehoord. Als de agenten aankomen in de flat aan de Bovensim, treffen zij het slachtoffer aan op de galerij. Er werd meteen hulpverlening toegepast, helaas mocht het niet meer baten. De politie is meteen een onderzoek gestart.



Camerabeelden

Heeft u maandag op dinsdagnacht op of rond de Bovensim iets verdachts gezien of gehoord, dan komt de politie graag met u in contact. Beschikt u over beelden, zoals een deurbelcamera of dashcam, dan vragen wij u te kijken of daar iets op staat wat verband zou kunnen houden met het schietincident. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.