Verdachte van mishandeling na aanrijding aangehouden

Het slachtoffer, een 50-jarige Tilburger, fietste rond 19.00 uur over de Korvelseweg, toen hij in botsing kwam met een inparkerende auto. De fietser kwam hierbij ten val. Na dit verkeersincident ontstond er onenigheid tussen de fietser en de 21-jarige verdachte, die de bestuurder van de inparkerende auto was. De onenigheid liep dusdanig uit de hand dat de automobilist en zijn bijrijder de fietser mishandelden. Diverse omstanders waren hier getuige van en wisten erger te voorkomen. Het tweetal uit de auto vertrok vervolgens te voet richting het centrum. Omstanders waarschuwden de politie. Agenten konden korte tijd later de bestuurder, een 21-jarige Tilburger, aanhouden. Terwijl ze de man al in de boeien hadden geslagen, wist hij er toch vandoor te gaan. De man probeerde zich in het Stadspark te verstoppen, maar kon daar worden aangehouden. De verdachte zit vast. De politie doet verder onderzoek.