Vrouw overleden bij aanrijding

Maandag 28 augustus 2023 om ongeveer 2.30 uur was er een melding binnengekomen dat er op de N65 iemand op de rijbaan zou fietsen waar dit niet mag. De melder kon die persoon maar met moeite ontwijken. Dit was een levensgevaarlijke situatie en enkele surveillance-eenheden zijn direct op zoek gegaan naar deze fietser.

Aanrijding

Om 2.45 uur kwam er een melding dat er een fietser op die N65 was aangereden door een vrachtwagen ter hoogte van Biezenmortel. Hulpdiensten spoedden zich naar die locatie en troffen daar inderdaad een aangereden fietsster. De vrouw, 27 jaar en geen bekende woon-of verblijfplaats in Nederland, bleek zwaargewond te zijn. Er is alles aan gedaan om deze vrouw te redden maar ze is ter plaatse aan haar verwondingen overleden. Er is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. De vrachtwagenchauffeur wordt, zoals gebruikelijk is bij zware aanrijdingen, gezien als verdachte is ook verhoord. Hij is niet aangehouden. De familie van de vrouw is op de hoogte gebracht.