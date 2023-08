Twee mannen aangehouden voor aanbieden van valse zorgdiploma’s

Foto ter illustratie.

Het Telegramaccount van de mannen is door de politie overgenomen en verwijderd. De politie doet op dit moment nader onderzoek naar de aard en omvang van de verkoop van de valse documenten. De (persoons)gegevens van de personen die valse documenten hebben aangeschaft, zijn veiliggesteld en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het onderzoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het flexteam NOG, de Intelligence- en Cybercrime afdeling van de politie en flexteams uit andere districten.

‘Willem van der Linden’

Intensief digitaal onderzoek leidde naar de identiteit van de verdachte die de username 'Willem van der Linden' gebruikte. Onder deze username werden valse documenten te koop aangeboden, zoals een rijbewijs, vaarbewijs en/of valse (zorg)diploma’s. De diploma’s zouden – volgens de verkoper – inclusief registratie bij de DUO zijn.

Woordvoerder DUO: "De echtheid is eenvoudig te controleren via Mijn Diploma’s in de eigen Mijn DUO omgeving. Daar kun je het diploma ook downloaden, voorzien van een certificaat dat het document echt is en door DUO is uitgegeven. Een digitaal uittreksel is alleen digitaal te gebruiken; printen of bewerken maakt het ongeldig. Zo voorkomen we samen dat er valse diploma’s in omloop komen."

Valse zorgdiploma’s

De politie had bij ‘Willem van der Linden’ een vals zorgdiploma gekocht. Het gebruik van een vals zorgdiploma is een steeds groter wordend probleem. Criminelen gebruiken het document om onder valse voorwendselen veel geld te verdienen. Daarnaast doet de betrokkene zich – door het gebruik van een vals zorgdiploma – voor als iemand die beschikt over bepaalde kwaliteiten. Hierdoor wordt de betrokkene ingezet op plaatsen en voor functies in de zorg waar hij of zij niet geschikt voor is. Bijvoorbeeld voor de zorg en begeleiding aan kwetsbare personen of voor het uitvoeren van risicovolle medische handelingen.

Sjoerd Obbink, teamchef in Apeldoorn: "Door het gebruiken van een vals zorgdiploma ontstaat er gevaar voor de veiligheid van de meest kwetsbare mensen uit onze samenleving. Dit moet stoppen. Daarom neemt de politie dit soort signalen ook serieus." Dit wordt ook beaamd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij roepen werkgevers in de zorg op diploma’s van sollicitanten altijd goed op echtheid te controleren. Want als mensen zonder de juiste diploma’s toch aan de slag gaan, komt de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in gevaar.

Telegrambericht van de politie

Accounts en groepen die zich (online) bezighouden met criminele activiteiten, zoals de handel in valse documenten en andere illegale goederen zoals drugs, doen er alles aan om hun gegevens afgeschermd te houden. Zowel handelaren als kopers wanen zich op Telegram anoniem. Na de aanhouding van de verdachte is zijn account overgenomen om de handel te verstoren en te stoppen. De politie heeft in de meer dan dertig Telegramgroepen waarin de verdachte actief was, het onderstaande bericht verstuurd. De politie heeft vervolgens het account van de verdachte verwijderd.

Ons bericht in de Telegramgroep:

“Dit account is overgenomen door de politie. Alle data van het account is bewaard. De accounthouder zit op dit moment vast en wordt verhoord. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De accounthouder heeft een vals zorgdiploma inclusief DUO registratie te koop aangeboden. Het aanbieden en/ of kopen van een vals document is strafbaar. Door het gebruik van een vals (zorg)diploma doet de betrokkene zich voor als iemand die beschikt over bepaalde kwaliteiten. Hierdoor wordt de betrokkene ingezet voor functies in de zorg waar hij of zij niet geschikt voor is. Hierdoor ontstaat er gevaar voor de veiligheid van de meest kwetsbare mensen uit onze samenleving. Dit kan niet, en daarom nemen wij dit als politie zeer serieus.

Op valsheid in geschrifte staat een straf tot 6 jaar. Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van valse (zorg)diploma’s deelt de politie informatie met andere overheidspartijen, zoals bijvoorbeeld de gemeente, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en DUO. Dit geldt ook voor het aanbieden, kopen en/ of gebruiken van andere valse documenten. Door de aanhouding van de verdachte(n) heeft de politie toegang tot de groepen waarin hij actief was. De politie spoort ook in de digitale wereld actief op illegale activiteiten. Stop met deze activiteiten! Je bent gewaarschuwd.”

Integrale samenwerking

Ondermijning door georganiseerde criminaliteit is een complex vraagstuk. Criminaliteit wordt steeds complexer en sterker georganiseerd. Het is daarom belangrijk dat de politie samenwerkt met ketenpartners, om zo de krachten te bundelen en georganiseerde criminaliteit effectief aan te pakken. In dit onderzoek - 21CampNou - heeft de politie samengewerkt met ketenpartners, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en DUO.