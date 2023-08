Politie houdt verdachte aan na schietincident Touwbaan

Woensdagavond 2 augustus rond zes uur in de avond kreeg de politie een melding binnen van een schietincident aan de Touwbaan in Vlaardingen. Er vond een ruzie op straat plaats en hierbij zou er ook zijn geschoten. Gelukkig raakte er niemand gewond. Na het spreken van meerdere getuigen kon de politie even later een verdachte in de nabijheid van zijn woning in de Oostwijk worden aangehouden. Omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had, werd de verdachte middels een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten aangehouden. Het gaat om een 31-jarige man uit Vlaardingen.

Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek naar het incident en spreek meerdere getuigen. Meer informatie en/of camerabeelden over het incident zijn echter welkom. Meerdere aanhoudingen worden namelijk niet uitgesloten. Heeft u meer informatie? Geef het door via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.