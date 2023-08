Aanhouding na overval woning

De man was op woensdag 3 augustus 2023 om 21.45 uur thuis toen er aan zijn voordeur gebeld werd. Hij zag een pizzabezorger staan wat hem verbaasde want hij had helemaal geen pizza besteld. Toen hij de voordeur opende ging het mis. Twee mannen drongen langs de bezorger zijn woning binnen. Het slachtoffer gaf zich echter niet gewonnen en ging het gevecht aan met de mannen. Hij raakte daarbij gewond aan zijn gezicht. De verdachten vluchtten weg achtervolgd door het slachtoffer. Ondertussen was de politie gebeld. Die was snel ter plaatse en de agenten konden direct een 19-jarige verdachte uit Tilburg aanhouden.

Onderzoek

Er is meteen een onderzoek gestart en getuigen zijn gehoord. Op straat lag kleding van de verdachten die in beslag genomen is. De pizzabezorger is (nog)geen verdachte maar zal later gehoord worden over zijn rol in dit hele incident. Zoals het er nu naar uit ziet is er niets buit gemaakt.