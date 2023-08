Getuigenoproep geweldsincident buitengebied Roosendaal

De vrouw wandelde op dat moment op een bospad gelegen tussen de Dennescheerderdreef en de Hertendreef in het gebied Visdonk nabij het T-huis. Ze werd toen aangevallen door een man met donkere kleding met capuchon en donkere schoenen. Verder weet de vrouw niet meer van de man. Ze raakte lichtgewond maar is door het hele incident zeer emotioneel.

Contact

Heeft u iets gezien of was u in die tijd ook in het bosgebied dan wordt u dringend verzocht contact met ons op te nemen ook al heeft u misschien geen waardevolle informatie. Het feit dat u daar was op welk pad en welk tijdstip kan ons toch misschien weer verder helpen.

Contact kan via:

- via de banners onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M