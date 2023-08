36-jarige verdachte aangehouden na conflict met vuurwapen in Eindhoven

Op het festival kwamen drie personen met elkaar in gevecht. De partijen werden gescheiden en twee personen zijn van het terrein verwijderd. Even later zag een van de beveiligers aan de poort dat een van de verwijderde personen terugkwam richting het festival. Hij nam hierbij meerdere personen mee en er ontstaat opnieuw een gevecht. Eén van de personen trekt een wapen en richt deze op een ander persoon. Op diezelfde avond zijn er voor deze openlijke geweldpleging drie personen in de leeftijd van 17 en 18 jaar aangehouden. Alle drie zijn ze afkomstig uit de regio Eindhoven. Gisteren is de persoon die ervan verdacht wordt het wapen getrokken te hebben aangehouden in Kerkrade. Het gaat om een 36-jarige man uit Beek en Donk.