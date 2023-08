Getuigen gezocht na explosie winkelpand Herenstraat

Door buurtbewoners is deze nacht een harde knal gehoord en rook gezien bij een winkel in de Herenstraat in het centrum van Amsterdam. Hierna is door getuigen gezien dat er twee verdachten te voet zijn weg gegaan in de richting van de Prinsenstraat. De schade die ontstaan is, bestaat voornamelijk uit gebroken ruiten van meerdere panden in de straat. Tijdens de explosie was er niemand aanwezig in de winkel. Een buurtbewoner die na de knal naar buiten kwam, is door glas op de grond gewond geraakt aan een voet en door een ambulance geholpen.

De toegesnelde politie heeft de straat afgezet en daarna is er onderzoek gedaan door onder meer brandweer, recherche, teamleider explosieven verkenner, forensische opsporing en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. De recherche doet verder onderzoek naar de toedracht van deze explosie en is op zoek naar getuigen en beelden.

Woont u, of was u in de buurt van de Herenstraat in de nacht van 2 op 3 augustus en heeft u iets verdachts gezien? Bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Heeft u foto's en/of filmopnames van het incident of heeft u andere informatie waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? Dan vragen wij u deze te uploaden via het tipformulier.

Zaaknummer: PL1300 - 2023175242