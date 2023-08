Politie neemt 577 kilogram professioneel en illegaal vuurwerk in beslag

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte zou handelen in illegaal vuurwerk. Een milieuteam van de politie heeft daartoe een bij een doorzoeking van een bedrijfsterrein in Buurmalsen een container met 577 kilo vuurwerk en 46 mortierbuizen aangetroffen en in beslag genomen. Het vuurwerk zal worden vernietigd zodat het geen verwondingen of schade kan opleveren.